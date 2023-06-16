Tüm takımları unutun! Fatih Terim'in başına geçeceği ekibi duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için düşünülen adaylardan biri olduğu iddia edildi.
Süper Lig devi Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Haberde, Suudi Arabistan federasyonu ile Fatih Terim arasında temasların olduğu ve 69 yaşındaki teknik adamın, görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığı kaydedildi.
LİSTEDE JESUS DA VAR
Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da listede olduğu ve değerlendirmelerin devam edildiği belirtildi.
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023