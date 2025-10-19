Akhisar Sporcuları Türkiye Kupası'nda Birinci Oldu

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları Alanya'da kürsüleri doldurdu. Minik bisikletçiler bireysel ve takım kategorilerinde altın, gümüş ve bronz madalyalarla döndü.

16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarında Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. 17 Ekim'de gerçekleştirilen Yol Yarışlarında; U11 Kızlar kategorisinde Melisa Ateş üçüncü, U13 Kızlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci, Miray Akcan üçüncü oldu. Ayrıca U13 Kız Takımı, genel sıralamada takım birinciliğini elde etti.

19 Ekim'de yapılan Kriteryum Yarışlarında da Akhisarlı sporcular başarılarını sürdürdü. U11 Kızlar kategorisinde Melisa Ateş birinci, U13 Kızlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci olurken, U13 Kız Takımı bir kez daha takım birinciliği elde etti.

Genel klasman sonuçlarına göre; U11 Kızlar Türkiye Kupası ikincisi Melisa Ateş, U13 Kızlar Türkiye Kupası ikincisi Hilal Kaymaz olurken, U13 Kız Takımı Türkiye Kupası birincisi olmayı başardı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler, ilçede büyük sevinçle karşılandı. Kulüp yetkilileri, genç sporcuların başarılarının disiplinli çalışma, takım ruhu ve kararlılığın bir sonucu olduğunu vurguladı. - MANİSA