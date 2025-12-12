Akhisar altyapısı milli takım kapısında

Akhisar Gençlik Spor Kulübü'nün 7 genç voleybolcusu, Balıkesir'de düzenlenen TVF Milli Takım altyapı seçmelerine katılarak Akhisar'ın voleyboldaki yükselişini bir kez daha gösterdi.

Akhisar Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yetişen 7 genç sporcu, 10 Aralık'ta Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takım altyapı seçmelerine katılarak Akhisar'ı temsil etti.

Akhisar Gençlik Spor Kulübü, voleyboldaki altyapı çalışmalarındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Ece Değirmenci, Öykü Bilge Altınöz, Zeynep Işıl Devrim Şen, Nehir Yaltay, Sare Ünkazanan, Elif Betül Öngün ve Zeynep Karakülah'ın yer aldığı sporcular, disiplinli antrenman programlarının meyvesini alarak seçmelerde boy gösterdi.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Rıdvan Hacıoğlu, seçmeler sonrası yaptığı açıklamada kulübün temel misyonunun yetiştiricilik olduğunu vurguladı. Hacıoğlu, Türk voleyboluna kalıcı ve profesyonel sporcular kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antrenör Hacıoğlu, Antrenör Kübra Yanıkçam ile birlikte haftanın 6-7 günü, hafta sonları ise çift antrenmanla yoğun bir çalışma temposu sürdürdüklerini ifade ederek, geçen yıl altyapıdan 1 kız ve 1 erkek sporcunun Milli Takım kampına gönderildiğini hatırlattı. Kulübün elde ettiği 5 kupa, 3 il birinciliği, 2 bölge şampiyonluğu, Türkiye dördüncülüğü ve namağlup Türkiye şampiyonluğu gibi derecelerin uygulanan doğru antrenman metotlarının sonucu olduğunu söyledi.

Akhisar'ı bir voleybol merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Hacıoğlu, profesyonel liglere ve Milli Takımlara daha fazla sporcu kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Hacıoğlu ayrıca voleybola uygun fiziksel özelliklere sahip, çalışmaya istekli tüm gençleri antrenmanlara davet etti.

Akhisar Gençlik Spor Kulübü, altyapıya verdiği önem ve vizyoner yaklaşımıyla Ege Bölgesi'nin önde gelen yetiştirici kulüpleri arasına girme yolunda çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA