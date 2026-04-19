Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ankara Demirspor maçında öğrenci ve öğretmenleri ağırladı

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, Ankara Demirspor ile oynadığı maçta, 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anarak moral etkinliği düzenledi. Kulüp başkanı, sporun önemine vurgu yaparak acılarını paylaştı.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, bugün oynadığı Ankara Demir spor maçında öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından kent genelindeki öğrenci ve öğretmenlere moral olması amacıyla Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'nün Ankara Demir spor ile oynadığı 2. Lig müsabakası, özel davetle gerçekleştirildi.

Okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencilerin fotoğrafları, protokol sandalyelerinde yer aldı.

Futbolcuların, "Acımız büyük, başımız sağ olsun" yazılı pankartla sahaya çıktığı karşılaşma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, karşılaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerinin ardından 15 Nisan'daki okul saldırısıyla ikinci büyük acının yaşandığını belirtti.

Kulüp olarak öğrenciler ve öğretmenlerin yanında olmak istediklerini ifade eden Akarca, "Ülke olarak kaybettiğimiz değerleri tekrar kazanmamız gerekiyor. Bu konuda bir spor kulübü olarak spor yapan gençlerimizden zarar gelmeyeceğini altını çizerek söylemek isterim. Çok kötü bir olay yaşadık, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Halen hastanede tedavisi süren öğrencilerimiz var. İnşallah onlardan da güzel haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
500

