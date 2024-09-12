Akdeniz Üniversitesi Rektörü, bronz madalya kazanan öğrenciyi ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk dalında tarihindeki ilk bronz madalyayı kazanan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ulaş Berkim Tümer ağırladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazanan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Ulaş Berkim Tümer, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik Merkezi'nde gönüllü görev yapan üniversite öğrencileri de yer aldı.

"Hepimizin gururu oldu"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı hem ülke olarak hem üniversite olarak büyük heyecanla takip ettiklerini belirten Rektör Özkan, "Erkek Milli Takımımız ile birlikte Olimpiyat tarihindeki ilk bronz madalyayı kazanan öğrencimiz Ulaş Berkim Tümer hepimizin gururu oldu. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Okçuluk sporu üniversitemizin güçlü olduğu bir alan, Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de üniversitemizin mezunu. Yine Mete Gazoz da yolu üniversitemizden geçenlerden. Bunu da uluslararası başarılarla taçlandırmak gurur verici. Akdeniz Üniversitesi olarak gençlerimizin en büyük destekçileri olmaya, sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar emek veren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette öğrenciler Rektör Özkan'a, Gençlik Merkezinde keçeden yapılan portre resmini hediye etti. - ANTALYA