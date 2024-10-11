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Akdeniz Üniversitesi'nden Golf ve Okçulukta Şampiyonlara Tebrik

Akdeniz Üniversitesi'nden Golf ve Okçulukta Şampiyonlara Tebrik
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Spor Bilimleri Fakültesi'nde Avrupa şampiyonu olan golf ve okçuluk sporcularıyla bir araya gelerek başarılarını kutladı. Rektör Özkan, öğrencilerin uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Spor Bilimleri Fakültesi'nde şampiyon golf ve okçuluk sporcularıyla bir araya gelerek sporcuları tebrik etti.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri İbrahim Tarık Arslan ve Sude Bayı'nın yer aldığı Kadın ve Erkek Milli Takımı, 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Lihtenştayn'daki Golf Club Gams-Werdenberg'de gerçekleştirilen European Men's & Ladies Team Shield Championship 2024'te Avrupa şampiyonu oldu. Okçuluk branşında ise Kadınlar Olimpik Kategorisi'nde son 7 yarışmada ardı ardına şampiyonluk kazanarak şampiyonluğu gelenek haline getiren Akdeniz Üniversitesi Takımı'nın 2024 yılındaki temsilcileri Aslı Er, Elifsu Özdemir ve Nilsu Eryılmaz, Üniversiteler Arası Okçuluk Şampiyonası'nda 8. şampiyonluğa imza attı.

"Hepimiz için gurur kaynağı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Spor Bilimleri Fakültesi'nde golf ve okçuluk branşlarında şampiyonluk elde eden sporcularla bir araya geldi. Şampiyonları tebrik eden Rektör Özkan, öğrencilerle gurur duyduğunu ve onların başarılarını desteklemeye her zaman hazır olduğunu belirtti. Rektör Özkan, "Öğrencilerimiz, uluslararası arenada ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Onların başarıları hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Üniversite olarak, her alanda olduğu gibi sporda da onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Özkan, sporun yalnızca fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda akademik ve kariyer gelişimi açısından da önemli bir role sahip olduğunu disiplin, takım çalışması, liderlik gibi becerilerin gelişmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Üniversitesi Özlenen Özkan Türkiye Rektör Eğitim Spor

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