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Erzurum'da Akdağ Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Kenan Gör oldu

Erzurum'da Akdağ Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Kenan Gör oldu
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Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen Akdağ Festivali kapsamındaki Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Kenan Gör kazandı. Finalde Oktay Çifçi'yi altın puanla geçen Gör, şampiyon oldu.

ERZURUM'un Olur ilçesinde düzenlenen Akdağ Festivali kapsamında gerçekleştirilen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Kenan Gör kazandı.

Akdağ Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalin ikinci gününde Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 350 pehlivan meydana çıktı. Bölgenin deneyimli cazgırlarından Fuat Özbay'ın sunumuyla yapılan güreşlerde sporcular, başpehlivanlık unvanı için mücadele etti. Gün boyu süren karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden Kenan Gör ile Oktay Çifçi finalde karşılaştı. Büyük ilgi gören final müsabakasında rakibini altın puanla mağlup eden Kenan Gör, Akdağ Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Bu yılın festival meydan ağalığını ise Olur esnaflarından Naim Meral üstlendi.

Festivalde konuşan Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, organizasyona katılan pehlivanlar ve vatandaşlara teşekkür ederek, festivalin birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu söyledi.

KONSERLE SONA ERDİ

Akdağ Mesire Alanı'nda cumartesi günü piknik ve çeşitli etkinliklerle başlayan festival, pazar günü birbirinden zorlu güreş müsabakalarıyla devam etti. Festivalin finalini ses sanatçısı Ahmet Döngel, konseriyle yaptı. Döngel'i seslendirdiği türkülerle festival sona erdi.

Festivale Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün'ün yanı sıra Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı M. Hanifi Macit, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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