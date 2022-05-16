Akapo Real Madrid maçından sonra ayağının son halini paylaştı! Futbolseverler gözlerine inanamadı - Haberler

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Akapo Real Madrid maçından sonra ayağının son halini paylaştı! Futbolseverler gözlerine inanamadı

Haberler.com - Spor
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La Liga şampiyonu Real Madrid'i 37. haftada evinde konuk eden Cadiz, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak ligde kalma şansını son maça bıraktı. Cadiz'li 29 yaşındaki defans oyuncusu Carlos Akapo, Real Madrid maçından sonra ayaklarının son durumunu sosyal medyadan paylaştı. Ayağındaki darbeye bağlı ezikler ve kan izleri futbolseverleri adeta dehşete düşürdü.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid'i evinde konuk eden Cadiz, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Önümüzdeki hafta ligde düşmesi kesinleşen Alaves ile deplasmanda karşılaşacak olan Cadiz'de hedef ligde kalmak.

Akapo Real Madrid maçından sonra ayağının son halini paylaştı! Futbolseverler gözlerine inanamadıCarlos Akapo

AYAĞI HARAP OLMUŞ

37. haftada oynanan Real Madrid mücadelesinin oldukça çetin geçtiği, adeta kıran kırana bir karşılaşma olduğu gözlendi. Cadiz'li 29 yaşındaki defans oyuncusu Carlos Akapo, sosyal medyadan maç sonu ayağının resmini paylaştı. 27 karşılaşmada forma giyen tecrübeli sağ bek için sosyal medyada ayağı harap olmuş gibi yorumlar geldi.

Akapo Real Madrid maçından sonra ayağının son halini paylaştı! Futbolseverler gözlerine inanamadı

Haberler.com - Spor

Real Madrid, Cadiz, Spor, Haberler

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