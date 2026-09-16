Ajax, Tottenham ile yollarını ayıran Yves Bissouma'yı transfer etti

Hollanda ekiplerinden Ajax, Tottenham ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı. Serbest oyuncu konumundaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Malili oyuncu, Tottenham formasıyla Premier Lig'de geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.

Kaynak: AA