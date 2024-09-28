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Airfest Uzundere Festivali Ekstrem Sporlarla Renklendi

Airfest Uzundere Festivali Ekstrem Sporlarla Renklendi
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Erzurum'da gerçekleştirilen Airfest Uzundere festivali, dünya şampiyonu ekstrem sporcuların etkileyici gösterileriyle sona erdi. Yarışmada wingsuit, yamaç paraşütü ve akrobasi gösterileri izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", dünya şampiyonu ekstrem sporcuların nefes kesen akrobasi ve uçuş gösterileriyle sona erdi.

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper (serbest düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı

Uzundere ilçesinde devam eden festivalin son gününde, yarasa adam lakaplı Koçak ve sporcular, uçurumdan atlayış gerçekleştirdi.

Ardından arazi araçlarıyla Çağlayan Mahallesi Yaylası'na çıkan sporcular, buradaki uçurumlardan serbest atlayış gösterileri yaptı.

Akşama doğru ise tandem pilotları Ulubağ Mahallesi ve Tortum ilçesindeki Derin Pınar Yaylası'ndaki yüksek tepelerden uçtu, daha sonra yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Brunnbauer, Winkler ve Soaresmartini'nin yanı sıra Toy, grup halinde akrobasi gösterisi gerçekleştirdi.

Yaylada bulunan vatandaşlar, gösterileri büyük bir ilgi ile yüksek kayalıklara çıkarak izledi.

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer'in tandem pilotlarına eşlik ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Ekstrem sporcularının aksiyon kameralarına yansıyan nefes kesen gösterileri, izleyenleri heyecanlandırdı.

Kurum müdürleri, sporseverler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, sona erdi.

TUYEG Müdürü Musa Han, AA muhabirine, Uzundere ilçesinde ilk kez düzenlendikleri festivalin sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Festivale katılan Koçak başta olmak üzere yurt içi ve dışından tüm sporculara teşekkür eden Han, "Festivale katılan sporcularımız Uzundere ilçemizden memnun ayrılıyor. Uzundere ve Tortum'un bu tür sporlar için son derece ideal ve uygun olduğunu tüm dünyaya duyurduk. Tortum'da ilk kez atlayışlar yapıldı. Bu festival başlangıçtı, bundan sonra daha büyük ve uluslararası çaplı organizasyon yapmayı planlıyoruz." dedi.

Han, festivale destek veren TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Müdürlüğü, Uzundere ve Tortum Belediyeleri ve kaymakamlıklarına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 AŞ'ye, sivil toplum kuruluşları ve sponsorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor

Uzundere Festival erzurum Dünya

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