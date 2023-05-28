Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ailesi ile sandığa giden Gökhan Zan'dan vatandaşlara çağrı

Spor Haberleri

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, ailesi ile birlikte 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Eşi ile kalp hareketi yapan Gökhan Zan, "Vatanını seven sandığa gitsin" mesajı paylaştı.

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den memleketi Hatay'da milletvekili adayı gösterilen ve umduğu sonucu alamayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, ailesi ile birlikte sandık başına gitti.

Ailesi ile sandık başına giden Gökhan Zan, çağrıda bulundu

"SANDIĞA GİDİN"

Eşi ile birlikte kalp işareti yapan Gökhan Zan, "Vatandaş olarak oyumuzu kullanıp, sorumluluğumuzu yerine getirdik. Herkes oyunu kullansın, sandığa gitsin" mesajı paylaşıp "Vatanını seven sandığa gitsin" etiketini kullandı.

Ailesi ile sandık başına giden Gökhan Zan, çağrıda bulundu

BİR PAYLAŞIM DA BABASIYLA YAPTI

Eşi ve babasıyla birlikte bir paylaşım daha yapan Zan, bu gönderiye "Vatanı sevmek için çok şey yapmaya gerek yok, bazen bir fotoğraf çok şey anlatır! Babamızı Oy kullanabilmesi için sandık başına getirdik" notunu düştü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Gökhan Zan İYİ Parti Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title