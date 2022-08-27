Ahmetcan Kaplan: Burası gerçekten hayal gibi, hayallerimi yaşıyorum

Hedefleriyle ilgili konuşan 19 yaşındaki stoper, "İlk önce burada kalıcı olmak istiyorum. Ajax ve taraftarına kendimi kabul ettirmek istiyorum. Çünkü çok büyük bir kulübe geldim. Bunun farkındayım. Elimden gelenin en iyisi yapıp, onlara kendimi ispat ettirmek istiyorum. Burası gerçekten hayal gibi, hayallerimi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.