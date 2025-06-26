Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aday Oldu

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Beşiktaş'ta daha önce yöneticilik ve genel sekreterlik yapmış Ahmet Ürkmezgil, Eylül - Ekim aylarında yapılacak Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu. Basın toplantısında projelerini açıklayan Ürkmezgil, kulübün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ'ta daha önceki dönemlerde yöneticilik ve genel sekreterlik yapan Ahmet Ürkmezgil, Eylül - Ekim aylarında yapılacak olan Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Ahmet Ürkmezgil, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan restaurantta gerçekleştirdiği basın toplantısında projelerini açıklarken, yönetim listesini de tanıttı.

Siyah-beyazlı camiada ayrışmalar olduğunu, bunu geride bırakmak istediklerini dile getiren Ürkmezgil, "Profesyonel futbolcu geçmişim, genel sekreterlik birikimim ve iş hayatındaki kimliğimle divan başkan adaylığıyla karşınızdayım. 8 üyemizle yola çıktık. Arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ın yaşattığı sarsılmaz değerlerine ve 122 yıllık mazisine sahip çıkmak için bu göreve talip olduğumuzu açıklıyorum. Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir; bir duruştur, bir ahlaktır, bir kültürdür. Bu kültür bizlere sadece kupalar değil, aynı zamanda dayanışma, sadakat, vefa ve karakter bırakmıştır. Bizlere düşen bu değerleri yüceltmek ve kulübün köklerine sadık kalarak geleceğe sağlam adımlarla yürümektir. Kulübümüzün daha fazla birlik ve beraberliğe ve en önemlisi huzura ihtiyacı vardır. Ayrılıklar değil, birleşme zamanıdır. Çok ayrıştık. Kırgınlıklar değil, kucaklaşma zamandır. Bir kez daha Beşiktaş'ımızın büyüklerini divan kurulunda, 'Birlik Divanı'mızda birleşmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

'TECRÜBE İLE GENÇ ENERJİYİ BULUŞTURACAĞIZ'

Farklı görüşleri ortak bir hedefte birleştireceklerini vurgulayan Ahmet Ürkmezgil, "Biz birlikte güçlüyüz. Bugün sadece adaylığı değil, bir duruşu, anlayışı, inancı sizlerle paylaşıyoruz. Bunu inşallah tüm camiaya taşıyacağız. Ben değil, biz demek için yola çıkıyoruz. Hiçbir üyemizi dışlamayan, her fikre değer veren ortak anlayışı esas alan divan kurunu temsil için burada olacağız. Tecrübe ile genç enerjiyi buluşturacağız. Farklı görüşleri ortak hedeflerde birleştireceğiz. Divan kurulumuzu sadece geçmişin hatıralarına değil, geleceğin vizyonuna yön verecek bir yapıya kavuşturacağız. Omuz omuza verelim, Beşiktaş için yeni bir sayfa açalım diyeceğiz. Bana güvenen, inanan ve destek veren tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Herkese kapımız hep açık olacak. Beşiktaş'a layık bir divan kurulu için hep beraber çalışacağımıza yürekten inanıyorum. En büyük gayem bu olacak. Tüm aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ahmet Ürkmezgil'in Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğu yönetim listesinde Rasim Kara, Uğur Poyraz, Şenol Demirağ, Ateş Bayazıt gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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