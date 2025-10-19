Haberler

Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu başkanlık seçimini Ahmet Ürkmezgil kazandı. 683 oy alarak yeni başkan olan Ürkmezgil, Beşiktaş için birlik mesajı verdi.

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan divan kurulu başkanlık seçimine Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer adayı olarak katıldı.

10 sandıkta yapılan oylama sonucunda 683 oy alan Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Toplamda bin 832 üye oy kullanılırken, genel kurulda 2'şer oy geçersiz ve boş sayıldı. Toplamda geçerli bin 828 oyun 683'ünü alan Ürkmezgil, divan kurulu başkanı oldu.

Seçimde Affan Keçeci 486, Engin Baltacı da 357 oy aldı.

Ahmet Ürkmezgil'in asil üye listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer aldı.

Ürkmezgil, kulüpte 2012-2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterliğinin yanı sıra icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Ürkmezgil: "Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır"

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, seçimin kazananının siyah-beyazlı camia olduğunu söyledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüde konuşma yapan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Sadece benim kazanıyor olmam değil fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Sayın başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Hepimizin tedirgin olduğu günler geçiriyorduk. Diğer aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadılar. Her şeyi çok güzel karşıladılar. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. El birliğiyle iyi noktalara geleceğimizi, eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor


