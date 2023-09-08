Ahmet Talha Kılıç, Atletizm Süper Ligi'nde Türkiye İkincisi oldu

Zonguldaklı sporcu Ahmet Talha Kılıç, Atletizm Süper Ligi Final Etabı'nda cirit atmada 68,20 m'lik derecesiyle Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Madalyasını GMİS'ye takdim etti.

Büyükler Atletizm Süper Ligi Final Etabı'nda cirit atmada 68,20 m'lik derecesiyle Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazanan ve Zonguldaklı olan Ahmet Talha Kılıç, madalyasını GMİS götürdü.

Galatasaray Kulübü sporcusu ve aynı zamanda GMİS personeli olan Ahmet Talha Kılıç, 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm finallerinde kazandığı madalyasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e takdim etti. GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, "Talha'nın, ciritte Türkiye İkincisi olarak gümüş madalyayı kazanmasından ve bu madalyayı Zonguldak'a getirmesinden dolayı mutluluk duyduk. Daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK