Ahmet Suat Özyazıcı 3. Yıl Dönümünde Anıldı

Trabzonspor'un unutlmayan teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzonspor'un unutlmayan teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel saymanı Derviş Köz, divan başkanlık kurulu Başkanı Mahmut Ören, İdmanocağı Kulübü yöneticileri ve ailesi, Özyazıcı'nın Sülüklü Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programı, dualarla devam etti.

Kafkas, Özyazıcı'nın Trabzonspor'un birçok başarısında pay sahibi olduğunu söyledi.

Özyazıcı'nın örnek bir sporcu ve teknik direktör olduğunu belirten Kafkas, "Hocamız için ne söylesek mutlaka eksik kalacaktır. Kendisini izleyenler, usta ayaklı bir futbolcu olduğunu da söylerler. Biz teknik direktörlüğünü yaşayabildik. Trabzonspor'da 5 şampiyonlukta payı var, 18 kupa sahibi. Spor adamlığının yanı sıra kişiliğiyle de her zaman ön plana çıkmıştır." dedi.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı da "Ahmet Suat Özyazıcı çok iyi bir futbolcu, iyi bir antrenör ve çok iyi bir babaydı. Bugün dünyanın her yerinde bir Trabzonsporlu varsa dünyada en büyük şehir takımı Trabzonspor ise bu onun ve arkadaşlarının sayesinde olmuştur." diye konuştu.

Kafkas ve Ören, Özyazıcı'nın mezarına çiçek bıraktı.

Kaynak: AA
