Aydınlı genç sporcudan Bulgaristan'da Avrupa rekoru

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcu Ahmet Oğuz Sayar, Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Havalı Silahlar U16-U18 Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Ahmet Oğuz Sayar, gösterdiği üstün performansla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Final serisinde sergilediği istikrarlı atışlarıyla rakiplerine şans tanımayan genç sporcu, kürsünün zirvesine adını yazdırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Antrenörlerimizin uzun soluklu eğitimleriyle müdürlüğümüz çatısı altında yetiştirilen Ahmet Oğuz Sayar, planlı antrenman süreci ve teknik disiplinin meyvesini Avrupa rekoru ile aldı. Avrupa rekoru ile gelen bu altın madalya, sporcumuzun azminin, antrenörlerimizin fedakarlığının ve spor altyapımıza yapılan yatırımların somut bir göstergesidir. Sporcumuzu, onu yetiştiren antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN