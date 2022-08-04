Ahmet Nur Çebi: Torino ne veriyorsa aynısını verelim dedik ama Emirhan gitmek istedi

"Orta saha kanat ve stoper alacağız"

"Bu kez ikaz etmeyeceğiz tepkimiz ağır olacak"

Ali DANAŞ - İSTANBUL, -

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Torino'ya transfer olmak üzere olan Emirhan İlkhan için, "Emirhan'a 'Torino'dan ne veriyorlarsa aynısını verelim' dedim ama 'gitmek istiyorum, sadece menajerimle konuşun' dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Çebi, açıklamalarının sonunda Bolu'daki tesisle ilgili olarak da 'Bolu'daki proje Beşiktaş'a çok zarar verecek bir proje. Bu projeden kurtulmamız lazım. Sözleşmede çok ağır maddeler var, inşallah çözeceğiz' diye konuştu.