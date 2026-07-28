Kandemir'den Karşıyaka yönetimine prim tepkisi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi sona erdikten sonra anlaşma sağlanmayan başantrenör Ahmet Kandemir, yeni yönetimi hedef alan yeni bir açıklama daha yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Beni İzmir'e davet ettikleri toplantıda bir transfer görüşmesinden ziyade, 35 yıllık basketbol adamlığı deneyimime dayanarak kulübün içine düştüğü sıkıntılı duruma dair görüşlerimi belirttim. Yeni bir sözleşme yapmak konusunda bir talebim olmadı. Görüşmede kulübün belini büken eski basketbolcu Vernon Carey dosyasından bahsettik. Tek talebim, kümede kalma başarısı nedeniyle, resmi kontratım gereği almaya hak kazandığım prim ödememin ivedilikle tarafıma yapılması oldu" dedi.

Başantrenör Kandemir şöyle devam etti:

"O primin kontratıma eski yönetim tarafından yazıldığını ve kendi dönemlerine dair bir alacak bulunmadığı gibi bir ifadede bulundular. Görünen o ki kontrat gereği hak ettiğim primi alabilmek için FIBA-BAT yoluna gitmek zorunda kalacağım ve 1 milyon TL'lik konu masraflarla yine 2 milyon TL'yi bulacak. Zaten KSK bu tip konular yüzünden bugün darboğaza girdi. Ama siz bu tip sorunları yaratan kişileri sorun çözmesi için yeniden göreve getirirseniz, bu işlerden doğal olarak daha çok başınız yine ağrır. Ayrıca yeni sözleşme için çok para istediğim yönünde ifadeler duydum. Bu tamamen yalan yanlış bir söylem. Gelecekte Karşıyaka ne zaman zor duruma düşse, eğer bana davet gelirse taraftarların vereceği güce inanarak yine görev kabul ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı