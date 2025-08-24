Ahmet Gülüm: Böyle değerli bir organizasyonun bütün ülkelere aktarılmasını hedefliyoruz

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, "Bizim 81 ülkede bunu daha geniş katılıma dönüştürmek gibi bir hedefimiz var. Daha sonra bunu spor turizmi ile birleştirip dünyada daha büyük katılımı elde edecek bir noktaya getirmek gibi bir düşüncemiz var. Kesinlikle yüzmede hiçbir yerde böyle bir etkinlik yok. Düşünsenize Anadolu'dan atlıyorsunuz, Avrupa'da çıkıyorsunuz. Böyle değerli bir organizasyonun daha güçlü şekilde bütün ülkelere aktarılmasını hedefliyoruz. Bu bizim için çok değerli" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona erdi. Yarışın ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen organizasyonu değerlendiren Gülüm, "Bugünkü görkemi görüyorsunuz. Bugün biraz enteresanda bir gündü. Ağustos ayında böyle bir yağmur bizi bir şaşırttı. Bu yağmur sporculara güç verdi diye düşünüyorum. Yağmurla başlayan gün harika bir günle devam ediyor ve 37'nci organizasyonumuzu tamamlıyoruz. Tabi burada 37 yıl önce bunu düşünmek gerekiyordu. TMOK olarak 37 yıl önce sevgili Türkay Peker'in düşüncesiyle hayata geçmiş bu organizasyon daha sonraki komite başkanlarımız Sinan Erdem, Togay Bayatlı, Uğur Erdener'in de katkılarıyla bugünlere gelmiş durumda. Burada Nihat Usta son dönemlerde güzel işlere imza atarak bu günlere getirmiş organizasyonları. Şimdi de Levent Karataş'ın yönetiminde organizasyon hayata geçiyor. Burada esas önemli olan bence İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatıldığı, deniz kuvvetleri, emniyet güçlerimiz, İstanbul İl Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Bakanlığımız, Yüzme Federasyonumuz, sahil güvenliğimiz, deniz kuvvetlerimiz ve hepsinin bir arada olup spor organizasyonumuzu nasıl yapabiliyoruz bunu ülkemize gelen 81 ülkenin sporcusuna gösteriyoruz. Bu bence İstanbul'un ve ülkemizin en önemli değeri. Bugün İstanbul olarak devlet kuruluşlarımızla böyle bir şey olduğu zaman bir araya gelip bunu en mükemmel nasıl yaparız onu göstermeye çalışıyoruz. Bu da bunun bir göstergesi. Çünkü 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. Binlerce sporcu gelecek. 26 branşta olimpiyat oyunlarının küçük bir eleme turnuvası yapılacak. Bizim bir arada güçlü şekilde hareket etme kabiliyetimizle mükemmele ulaşacak bir organizasyon yapılmasının sağlanacağını düşünüyorum. 2027'nin sonunda da 2036 olimpiyat adaylığı belli olacak. İstanbul'da en güçlü adaylardan biri. 5 kez mücadele ettiğimiz ve başaramadığımız hikayeyi bu kez başarmak istiyoruz. Bu da bunun bir göstergesi. 37'ncisini yaptık ve bundan sonra da çok daha büyüterek yapmayı planlıyoruz" dedi.

'ANADOLU'DAN ATLIYORSUNUZ, AVRUPA'DA ÇIKIYORSUNUZ'

81 ülkeden 2 bin 800'ün üzerinde sporcunun Boğaz'da kulaç attığını hatırlatan Gülüm, hedeflerinin organizasyonu spor turizmiyle birleştirerek dünya çapında daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu vurguladı. Gülüm, "81 ülkeden 2 bin 800'ün üzerinde Türklerle birlikte sporcu yarışıyor. Burada farklı ülkelerden çok katılım olduğunu görüyoruz. Bizim 81 ülkede bunu daha geniş katılıma dönüştürmek gibi bir hedefimiz var. Daha sonra bunu spor turizmi ile birleştirip dünyada daha büyük katılımı elde edecek bir noktaya getirmek gibi bir düşüncemiz var. Kesinlikle yüzmede hiçbir yerde böyle bir etkinlik yok. Düşünsenize Anadolu'dan atlıyorsunuz, Avrupa'da çıkıyorsunuz. Böyle değerli bir organizasyonun daha güçlü şekilde bütün ülkelere aktarılmasını hedefliyoruz. Bu bizim için çok değerli" diye konuştu.

'ORGANİZASYONUN TÜRKİYE'NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKISI VAR'

Ahmet Gülüm sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu organizasyonun Türk sporuna etkisi yüzme sporuna teşviki söz konusu. Yüzme Federasyonumuz ve federasyon başkanımızla bu konunun yüzme sporuna yapacağı katkılar konusunda yapılacak çalışmalarla farklı noktaya getirmeyi hayal ediyoruz. Kendileri ile görüşüyoruz. Ülke tanıtımı için düşünebiliyor musunuz buradan giden bütün sporcular evine gidince anlatacaklar. Bence Türkiye'nin tanıtımı için bu organizasyonun büyük katkısı var."

'İNSANIN İRADESİNİ ORTAYA KOYACAĞI EN ÖNEMLİ ŞEY SPOR'

Paralimpik sporcuların mücadelesine de dikkat çeken Gülüm, "Yarışın önünde çıkan sporcuları alkışlıyoruz. İlk geleni alkışladık. Fakat ilk kez yarışın içerisinde tek bacakla buraya kadar yüzmüş bir sporcuyu gördüğüm zaman işte 'İnsanın iradesi bu' dedim. İnsanın iradesini ortaya koyacağı en önemli şey de spor. O iradeyi spor yaparak göstermek kendini hissetmek ve insanlara örnek olmak aynı sorunları yaşayan insanlara 'Bakın ben bunu yapabiliyorum. Sizde yapabilirsiniz' mesajı vermek çok anlamlı, çok değerli. Buradan da Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'ya selam yolluyorum. O da bu konularda çok hassas ve özenli çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.