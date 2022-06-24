Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi

"Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayım"

"Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz"

Gazi Koşusunu 9 kez kazanarak rekoru elinde bulunduran efsane jokey Mümin Çılgın ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çelik, "Mümin ağabey, büyük bir üstat. O zamanın şartları da şu an olduğu gibi zor. 9 sene kazanması, çok büyük bir gurur. Bizim farkımız, 7 sene üst üste kazanmak. Üstadımıza yaklaşmışsak ve onlar arasında adımız geçiyor ise ne mutlu bize, gurur duyuyorum kendimle" diyerek sözlerini noktaladı.