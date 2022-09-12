Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılılara beraberlik golünü getiren Bafetimbi Gomis, galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın ise Fransız golcünün gol sevinç fotoğrafında kalçasını zumlayarak paylaşması sosyal medyada tepki çekti. Futbolseverler, Çakar'a "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçti. Karşılaşmada geri düşen sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in golüyle beraberliği yakalarken Ahmet Çakar'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

"SEN BU LİGE FAZLASIN OĞLUM"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, aslan yürüyüşü yaptığı gol sevinci fotoğrafında Gomis'in kalçasını zum yaparak, "Sen bu lige fazlasın oğlum" notuyla paylaştı. Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, ünlü yorumcuya "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" şeklinde yorumlar geldi.

Ahmet Çakar'a gelen tepkilerden bazıları şöyle: