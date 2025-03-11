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Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u sert bir dille eleştirdi. Galatasaray'ın oyununu "rezil" olarak nitelendiren Çakar, "Okan Buruk büyük hedeflerin hocası değil" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürdü. 31 puandaki Alanyaspor ise 13. sırada yer aldı.

Alanyaspor maçı sonrası konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a yüklendi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi.

"BÜYÜK HEDEFLERİN HOCASI DEĞİL"

Çakar, "Galatasaray rezil oynuyor. Okan Buruk utanmalıdır. İlk yarı oynanan oyun utanç verici. Okan Buruk büyük hedeflerin hocası değil"

"OSIMHEN'E DUA ETSİNLER"

"Bu maçta Mertens'in çatır çatır erkenden oyuna girmesi gerekiyordu. Deplasmanda Osimhen ve Morata yan yana olmuyor. Yatsınlar kalksınlar Osimhen'e dua etsinler. Galatasaray'ın hem golcüsü hem ruhu hem ateşleyicisi" dedi.

Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

2 hafta sonra GS ölü toprağını üzerinden atınca ne diyeceksiniz bakalım. devre arası 3 önemli noktaya transfer yapıldı. uyum sorunu hemen aşılmaz. GS hem hakemlere hem fenerasyona karşı oynuyor. o kadar da kolay değil. febespor formsuzken hakem desteğiyle lige tutundu. GS yi koruyan yok. herhangi bir yönetici açıklama yapsa hemen ceza alıyor. febesporda ceza alan bir yönetici var mı? yok.

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