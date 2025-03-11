Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürdü. 31 puandaki Alanyaspor ise 13. sırada yer aldı.

Alanyaspor maçı sonrası konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a yüklendi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi.

"BÜYÜK HEDEFLERİN HOCASI DEĞİL"

Çakar, "Galatasaray rezil oynuyor. Okan Buruk utanmalıdır. İlk yarı oynanan oyun utanç verici. Okan Buruk büyük hedeflerin hocası değil"

"OSIMHEN'E DUA ETSİNLER"

"Bu maçta Mertens'in çatır çatır erkenden oyuna girmesi gerekiyordu. Deplasmanda Osimhen ve Morata yan yana olmuyor. Yatsınlar kalksınlar Osimhen'e dua etsinler. Galatasaray'ın hem golcüsü hem ruhu hem ateşleyicisi" dedi.