Haberler

Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Güncelleme:
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçında verilen penaltı kararını sert bir dille eleştirdi. Çakar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti ve VAR odasını 'günah adası' olarak nitelendirdi. Çakar, hakem Ali Şansalan'ın Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle verdiği penaltı kararını hatalı bulduğunu ifade etti.

  • Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında penaltı kararı verildi.
  • Hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası Zuzek'in kolunun doğal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı kararı verdi.
  • Ahmet Çakar, sosyal medyada Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararının yanlış olduğunu ve VAR odasının 'günah adası olmaya devam ettiğini' belirtti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı, maçın ardından tartışma yarattı.

POZİSYON VAR'A GİTTİ

Fenerbahçe atağında Asensio'nun pasıyla topla buluşan Talisca, çapraz pozisyondan şutunu çekti. Savunmada Zuzek topu engellerken seken topa bir kez daha vuran Talisca'nın şutunda Zuzek bu kez topu kornere gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular, ilk müdahalede Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyorGörüntü: beIN SPORTS

VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan, pozisyonu monitörde izledi. Şansalan, Zuzek'in kolunun doğal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı kararı verdi.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Çakar, "Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar… VAR odası günah adası olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıymsqmnszmk:

Gidin gs hakkında konuşun biraz. tff başkanı ile anlaşmış diyorlar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

iki yıldır TFF başkanı ile dargın olan ve geçen yıl şampiyonluk Kupası'nı bile veremeyen Fenerasyon başkanı bu sefer sağlam kadroyu kurdu. Rakipler 10 kişi kalıyor ufak müdahaleye penaltı veriliyor. Rakip oyuncular artık Fenerbahçeli futbolcuya dokunamıyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla

