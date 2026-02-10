Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçında verilen penaltı kararını sert bir dille eleştirdi. Çakar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti ve VAR odasını 'günah adası' olarak nitelendirdi. Çakar, hakem Ali Şansalan'ın Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle verdiği penaltı kararını hatalı bulduğunu ifade etti.
- Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında penaltı kararı verildi.
- Hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası Zuzek'in kolunun doğal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı kararı verdi.
- Ahmet Çakar, sosyal medyada Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararının yanlış olduğunu ve VAR odasının 'günah adası olmaya devam ettiğini' belirtti.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı, maçın ardından tartışma yarattı.
POZİSYON VAR'A GİTTİ
Fenerbahçe atağında Asensio'nun pasıyla topla buluşan Talisca, çapraz pozisyondan şutunu çekti. Savunmada Zuzek topu engellerken seken topa bir kez daha vuran Talisca'nın şutunda Zuzek bu kez topu kornere gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular, ilk müdahalede Zuzek'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.
VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan, pozisyonu monitörde izledi. Şansalan, Zuzek'in kolunun doğal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı kararı verdi.
AHMET ÇAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Çakar, "Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar… VAR odası günah adası olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.