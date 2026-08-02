Ahmet Ayık anısına düzenlenen Karakucak Güreşleri nefes kesti

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane milli güreşçi Ahmet Ayık anısına bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karakucak Güreşleri, 30 ilden 558 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane milli güreşçi Ahmet Ayık anısına düzenlenen 57. Geleneksel Karakucak Güreşleri, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Doğanşar Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin 30 farklı ilinden toplam 558 sporcu katıldı. Farklı boylarda er meydanına çıkan pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için kıyasıya mücadele etti. Güreşleri tribünleri dolduran çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonda, Türk güreşinin yaşayan efsanelerinden Ahmet Ayık da hemşehrileri ve genç sporcularla bir araya geldi. Ata sporunun yaşatıldığı etkinlik, gün boyunca süren güreş müsabakalarının yanı sıra çeşitli kültürel programlara da ev sahipliği yaptı.

Şampiyonanın başpehlivanlık finalinde Sivaslı milli güreşçi Salim Ercan, final müsabakasında Kırkpınar Başpehlivanı Yunus Emre Yaman'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ercan, yarı finalde ise Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı'yı yenerek finale yükselmişti. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Festivale katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yaptığı konuşmada, Sivas'ın Türk sporuna çok sayıda başarılı sporcu kazandırdığını belirterek, ata sporunun yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı