Haberler

Ahmet Ayık anısına düzenlenen Karakucak Güreşleri nefes kesti

Ahmet Ayık anısına düzenlenen Karakucak Güreşleri nefes kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane milli güreşçi Ahmet Ayık anısına bu yıl 57’ncisi düzenlenen Karakucak Güreşleri, 30 ilden 558 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane milli güreşçi Ahmet Ayık anısına bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karakucak Güreşleri, 30 ilden 558 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane milli güreşçi Ahmet Ayık anısına düzenlenen 57. Geleneksel Karakucak Güreşleri, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Doğanşar Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin 30 farklı ilinden toplam 558 sporcu katıldı. Farklı boylarda er meydanına çıkan pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için kıyasıya mücadele etti. Güreşleri tribünleri dolduran çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonda, Türk güreşinin yaşayan efsanelerinden Ahmet Ayık da hemşehrileri ve genç sporcularla bir araya geldi. Ata sporunun yaşatıldığı etkinlik, gün boyunca süren güreş müsabakalarının yanı sıra çeşitli kültürel programlara da ev sahipliği yaptı.

Şampiyonanın başpehlivanlık finalinde Sivaslı milli güreşçi Salim Ercan, final müsabakasında Kırkpınar Başpehlivanı Yunus Emre Yaman'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ercan, yarı finalde ise Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı'yı yenerek finale yükselmişti. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Festivale katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yaptığı konuşmada, Sivas'ın Türk sporuna çok sayıda başarılı sporcu kazandırdığını belirterek, ata sporunun yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Komşuda korkunç facia! Yangın söndürme helikopterleri havada çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı

Bu kadarını düşman yapmaz! Bulun bu bozguncuyu