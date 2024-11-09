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Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Kadir Seven'in attığı gol ile 3 puanı hanesine yazdıran Çorum ekibi, mücadelede bir kırmızı kart görerek Atila Turan'ı kaybetti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir Beyaz

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 57 Ahmethan Köse), Suat Kaya (Dk. 72 Eren Karadağ), Tunahan Ergül (Dk. 84 Mehmet Tayfun Dingil), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Geraldo (Dk. 84 Catic), Erkan Kaş (Dk. 71 Atila Turan)

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeirra (Dk. 44 Eze), Kappel (Dk. 64 Enes Keskin), Hasan Kılıç (Dk. 87 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Lima (Dk. 88 Topalli)

Gol: Dk. 45+3 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hasan Kılıç, Dk. 82 Samet Asatekin, Dk. 90+6 İbrahim Akdağ ve Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 76 Kerem Kalafat, Dk. 90+5 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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