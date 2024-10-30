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Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. Milli takımda bulunan ve sakat oyuncular antrenmana katılmadı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.

Antrenmana, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil katılmadı.

Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

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