Ağrı Dağı'na Zirve Tırmanışı: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 12 Dağcı Başarıyla Zirveye Ulaştı

Kars ve Datça'dan gelen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 12 sporcu başarıyla zirveye ulaştı, ultramaraton koşucusu İdris Erdoğdu ise rekor sürede zirveyi gördü.

Toplam 12 sporcunun katıldığı etkinlik, tüm sporcuların 5 bin 137 metre rakımlı zirveye ulaşmasıyla başarıyla tamamlandı. Ekip, 28 Ağustos'ta 2 bin 200 metrede yürüyüşe başlayarak 3 bin 200 metredeki kampta konakladı. Ardından 4 bin 200 metre ana kampa ulaşan sporcular, gece yarısı saat 00.30'da zirve tırmanışına başladı. Sabah 06.30'da zirveye çıkan ekip, burada Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin pankart açarak günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Ekip liderliğini Özfer Koçak'ın yaptığı etkinlikte yer alan ultramaraton koşucusu İdris Erdoğdu ise performansıyla dikkat çekti. Erdoğdu, gece yarısı başlayan zirve tırmanışına 4 bin 500 metreye kadar eşlik ettikten sonra ana kampa dönerek sabah saat 07.00'de koşu temposuyla zirveye çıktı. 4 bin 200 metreden zirveye 2 saat 20 dakikada ulaşıp tekrar 3 bin 200 metredeki kampa dönen sporcu, bu başarısıyla nadir gerçekleştirilen bir performansa imza attı.

Daha önce de farklı irtifa koşularıyla dikkat çeken Erdoğdu'nun bu tırmanışının, Türkiye'de kayıtlara geçen en hızlı sürelerden biri olduğu ifade edildi.

Sporcular, Ağrı Dağı'ndaki tırmanış öncesinde geçtiğimiz haftalarda Eleşkirt'teki Köse Dağı'na da tırmanış gerçekleştirmişti.