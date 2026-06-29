Haberler

Ağrı, Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası'na hazır

Ağrı, Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası'na hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde, 3-5 Temmuz'da Ağrı'da düzenlenecek Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar tamamlanıyor. Organizasyon, spor turizmini canlandırmayı ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bölgeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. Ağrı'nın zirvesinde ilk kez gerçekleştirilecek şampiyona için Ağrı Valiliği koordinasyonunda çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Spor turizmi geleceğin en önemli dinamiklerinden biridir. 'Spor turizmin geleceğidir' sloganıyla çıktığımız bu yolda, Ağrı'da gerçekleştireceğimiz bu organizasyonla spor turizmini 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla birleştirerek ülkemize güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Şampiyonanın ana merkezlerinden biri olan TRT Park'ta (Millet Bahçesi) hazırlıklar son aşamaya geldiklerini belirten Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Ağrı'da olmaktan mutluyuz ve gururluyuz' dedi. Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu bölgelerin artık spor turizmi ile anılmasını istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yarış organizasyonu TRT Park (Millet Bahçesi) alanında başlayarak, Diyadin Murat Kanyonu'nda devam edecek ve Tendürek Dağı'nın 3 bin 500 metre rakımında seremoniyle tamamlanacak. Sporcular, Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı etabının ardından 3 bin 200 metre yükseklikte finiş noktasına ulaşacak. Sporcuların en iyi koşullarda yarışabilmesi için parkur düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmaları eksiksiz şekilde hazırlandı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılacak sporcuları ağırlayacak olan şampiyona, Ağrı'nın eşsiz doğal güzelliklerini motor sporlarının heyecan dolu atmosferiyle buluşturacak. "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda Doğu Anadolu Bölgesi'nde spor faaliyetlerine dikkat çekmeyi amaçlayan organizasyon; yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, bölge turizmine ve ekonomisine sağlayacağı katkılarla da öne çıkıyor.

Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ağrı'da gerçekleştirilmesiyle birlikte, ilin spor turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası tanıtımının artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor

Validen bomba kumar çıkışı! Ailesinden örnek verdi
Fenerbahçe'den 90 milyon Euro'luk operasyon

F.Bahçe'den 90 milyonluk operasyon!
Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tahliye

Belediye çalışanına cinsel saldırı iddiası! Tanju Özcan hakkında karar
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede halka TOMA'lı müdahale
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti