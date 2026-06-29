Ağrı, Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası'na hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Ağrı'da düzenlenecek olan Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. Ağrı'nın zirvesinde ilk kez gerçekleştirilecek şampiyona için Ağrı Valiliği koordinasyonunda çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Spor turizmi geleceğin en önemli dinamiklerinden biridir. 'Spor turizmin geleceğidir' sloganıyla çıktığımız bu yolda, Ağrı'da gerçekleştireceğimiz bu organizasyonla spor turizmini 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla birleştirerek ülkemize güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Şampiyonanın ana merkezlerinden biri olan TRT Park'ta (Millet Bahçesi) hazırlıklar son aşamaya geldiklerini belirten Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Ağrı'da olmaktan mutluyuz ve gururluyuz' dedi. Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu bölgelerin artık spor turizmi ile anılmasını istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yarış organizasyonu TRT Park (Millet Bahçesi) alanında başlayarak, Diyadin Murat Kanyonu'nda devam edecek ve Tendürek Dağı'nın 3 bin 500 metre rakımında seremoniyle tamamlanacak. Sporcular, Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı etabının ardından 3 bin 200 metre yükseklikte finiş noktasına ulaşacak. Sporcuların en iyi koşullarda yarışabilmesi için parkur düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmaları eksiksiz şekilde hazırlandı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılacak sporcuları ağırlayacak olan şampiyona, Ağrı'nın eşsiz doğal güzelliklerini motor sporlarının heyecan dolu atmosferiyle buluşturacak. "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda Doğu Anadolu Bölgesi'nde spor faaliyetlerine dikkat çekmeyi amaçlayan organizasyon; yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, bölge turizmine ve ekonomisine sağlayacağı katkılarla da öne çıkıyor.

Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ağrı'da gerçekleştirilmesiyle birlikte, ilin spor turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası tanıtımının artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı