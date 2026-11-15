Ağrı'da NEET gençlere yönelik IPA III projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Ağrı’da Gençlerin Geleceği İçin Güç Birliği: "Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler Odaklı IPA III Projesi" Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülen "Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler Odaklı IPA III Projesi" kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gençlerin eğitim süreçlerine yeniden kazandırılması ve iş gücü piyasasına aktif katılımlarının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ile Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi katılım sağladı. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı toplantıda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) temsilcileri hazır bulundu.

Kurumlar Arası Ortak Adımlar Değerlendirildi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıda, proje kapsamında Ağrı’da yürütülecek saha çalışmaları, eğitim programları ve istihdam destek mekanizmaları ele alındı. Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 12 ilde, 15-24 yaş grubundaki gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv, İl Müdürü Ahmet Çelebi ve katılımcı kurumların temsilcileri, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlere yönelik mevcut destekleri paylaşarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve atılacak ortak adımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmak, mesleki becerilerini geliştirmek ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak adına tüm paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu