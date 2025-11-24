Ağrı 1970 Spor Bahis Soruşturması Nedeniyle Kadroda Ciddi Daralma Yaşadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti cezaları, TFF 3. Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'un kadrosunu ciddi şekilde daralttı. Soruşturma sonucunda kulüpte forma giyen 17 futbolcuya çeşitli sürelerde men cezaları verilirken, takımda yalnızca 7 oyuncu kaldı.

Kadro omurgasının neredeyse tamamen dağıldığı kulüpte, yönetim ve teknik ekip zorunlu bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Maçlara çıkabilmek için U19 takımlarından ve bölge takımlarından oyuncu takviyesi yapılması planlanıyor.

"Şu anda yönetim ve teknik heyet olarak, sporcu kadromuzdan daha kalabalığız"

Asbaşkan Tekin Yuşan, 10 Kasım'da açıklanan operasyonun ardından takımın kritik bir döneme girdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu anda yönetim ve teknik heyet olarak, sporcu kadromuzdan daha kalabalığız. Maalesef 17 futbolcumuzun ismi açıklandı. Şu anda yalnızca altı futbolcu ve bir kaleci ile idmanlara devam ediyoruz. Bölge U19 takımlarından ve kendi altyapımızdan oyuncularla önümüzdeki hafta sahaya çıkmayı planlıyoruz. Transfer tahtamız henüz açılmadı, bu nedenle 2005-2008 doğumlu amatör oyuncularla ilk devreyi tamamlamak zorundayız. Biz Ağrı'yı temsil ediyoruz. Sonuna kadar yanımızda olunmasını istiyoruz. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Devre bitimine beş hafta kaldı ve bu süreci kazasız atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Tüm takımlar zor durumda, günü kurtarma derdindeyiz"

Futbolcuların ücretlerinin eksiksiz ödendiğini belirten Yuşan, bahis dosyasındaki olayların 3-4 yıl önce yabancı liglerde yapılan birkaç bahis işleminden kaynaklandığını, kulübü devraldıktan sonra hiçbir oyuncunun bu sürece dahil olmadığının altını çizerek, "Lig genelinde de büyük bir belirsizlik var. Takımlar ne yapacaklarını bilmiyor. Transfer tahtası kapalı olduğu için hareket alanımız daraldı. Yine de bu çocukların arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"Amatör oyuncularla 3. Lig seviyesinde mücadele edeceğiz"

Yaklaşık 12 gündür yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Yuşan, çevre illerde maç izleyip genç oyuncular belirlediklerini anlatırken, yeni kadronun motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi:

"Aldığımız amatör futbolcular 3. Lig seviyesinde maçlara çıkacak. Onların heyecanını azaltmak ve mental olarak hazırlamak için mentor desteği sağlıyoruz. Hepimiz üzgünüz ama toparlanmak zorundayız. Şu anda tamamen kaosun içindeyiz. Ligimizdeki tüm takımlar sezonu kurtarmanın ve ilk yarıyı en az hasarla bitirmenin derdinde. İlk yarı sona erdikten sonra yaklaşık 4-5 futbolcumuz geri dönecek. İkinci yarı başladıktan yaklaşık beş hafta sonra da kalan oyuncularımızın büyük bölümü takıma katılacak. Şu an önceliğimiz önümüzdeki 7-8 haftayı en iyi şekilde atlatmak." - AĞRI