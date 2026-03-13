Haberler

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham'ın Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olduğu maçta genç kaleci Antonin Kinsky, 17 dakikada kalesinde 3 gol gördükten sonra oyundan alındı. Bu karar, teknik direktör Igor Tudor'a tepki çekti. Kinsky, yaşananlar sonrasında yaptığı paylaşımda, "Rüyadan kabusa, tekrar rüyaya" ifadelerini kullanarak ilk kez bir açıklama yapmış oldu.

  • Tottenham'ın Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında kaleci Antonin Kinsky 17 dakikada 3 gol yedi ve oyundan alındı.
  • Antonin Kinsky sosyal medyada 'Rüyadan kabusa, tekrar rüyaya' ifadelerini kullandı.
  • Tottenham, Antonin Kinsky'yi geçen sezon ara transfer döneminde Slavia Prag'dan 16.5 milyon euroya transfer etti.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Tottenham'ın Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada yaşananlar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Maça damga vuran isim ise henüz 22 yaşındaki kaleci Antonin Kinsky oldu.

17 DAKİKADA 3 GOL YEDİ, OYUNDAN ALINDI

Tottenham'ın deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştığı mücadelede genç kaleci Antonin Kinsky ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Çek file bekçisi henüz 17 dakika içinde kalesinde 3 gol gördü.

Teknik direktör Igor Tudor, bu gollerin ardından Kinsky'i oyundan alarak yerine başka bir kaleciyi sahaya sürdü. Bir kalecinin yaşayabileceği en zor senaryolardan biri olarak yorumlanan bu karar futbol kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

TUDOR'A TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın ardından Tottenham taraftarları ve futbol kamuoyu mağlubiyetin sorumlusu olarak Igor Tudor'u gösterdi. Genç kaleciyi sürpriz şekilde ilk 11'de sahaya sürmesi ve kısa sürede oyundan alması eleştiri konusu oldu.

Tudor'un bu kararı bazı kesimler tarafından "skandal" olarak değerlendirilirken Hırvat teknik adamın görevden alınması gerektiğini savunan yorumlar da yapıldı.

KİNSKY SESSİZLİĞİNİ 4 KELİMEYLE BOZDU

Yaşananların ardından genç kaleci Antonin Kinsky ilk kez konuştu. Çek kaleci kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür ederken sosyal medya hesabından, "Rüyadan kabusa, tekrar rüyaya" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Slavia Prag'dan 16.5 milyon euroya transfer ettiği Kinsky, bu sezon daha önce sadece EFL Cup'ta iki maçta forma giymişti.

