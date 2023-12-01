Afyonspor, Ankara Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mor beyazlıların bugün öğleden sonra kentten ayrılacağı kaydedildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 16. haftasında Ankara deplasmanında Demirspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki yan sahalarda ve Mustafa Abi Spor Salonu'nda gerçekleştiren Afyonspor, antrenmanlarını tamamladı. Rakibini mağlup etmek isteyen Afyonspor bu maçı kazanırsa hanesindeki puanını 22'ye çıkaracak. - AFYONKARAHİSAR