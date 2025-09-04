Afyonkarahisarlı Sporcular Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Ankara'da devam eden Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular, önemli dereceler elde etti.

Yeni Aktif Yaşam Spor Kulübü sporcusu Abdullah Karakaya, 45 kilogramda rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğü elde etti ve kürsüde Afyonkarahisar'ın gururu oldu.

Aynı kulüpten Burak Demirtaş ve Ediz Demirtaş ise çeyrek finalde verdikleri mücadeleyle ilk 16'ya girmeyi başardı. - AFYONKARAHİSAR