Haberler

Afyonkarahisarlı Sporcular Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Afyonkarahisarlı Sporcular Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporculardan Abdullah Karakaya, 45 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Ayrıca Burak Demirtaş ve Ediz Demirtaş, çeyrek finale çıkarak ilk 16'ya girmeyi başardı.

Ankara'da devam eden Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular, önemli dereceler elde etti.

Yeni Aktif Yaşam Spor Kulübü sporcusu Abdullah Karakaya, 45 kilogramda rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğü elde etti ve kürsüde Afyonkarahisar'ın gururu oldu.

Aynı kulüpten Burak Demirtaş ve Ediz Demirtaş ise çeyrek finalde verdikleri mücadeleyle ilk 16'ya girmeyi başardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.