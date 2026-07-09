Afyonkarahisarlı taekwondoculardan büyük başarı

4-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grup Müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

45 kilogram kategorisinde mücadele eden Recep Ediz Demirtaş, başarılı performansıyla Batı Grup ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 57 kilogramda tatamiye çıkan Özgür Kayra Eryiğit ise yarışmayı 10. sırada tamamladı.

Elde ettikleri derecelerle her iki sporcu da Sinop'ta düzenlenecek Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Taekwondo İl Temsilcisi Nail Arı, sporcuları yetiştiren antrenör Çilem Sarıoğlu ile sporcu ailelerini tebrik ederek, Sinop'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil edecek sporculara başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı