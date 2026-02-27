Afyonkarahisarlı genç karateci Türkiye final bileti aldı

Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Karate Gençler Grup müsabakalarında Afyonkarahisar Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan İsmail Çınar üçüncü oldu.

Çınar, elde ettiği derecesi sayesinde Çorum'da düzenlenecek Türkiye final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yayımladığı mesaj ile Çınar'ı tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı