Afyonkarahisar Masterler Derneği, Bodrum'da Dostluk Maçı Oynadı
Afyonkarahisar Masterler Derneği, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Halikarnas Masterler takımıyla 4-4 berabere kaldığı hazırlık maçında sporun dostluk ve kaynaşma ruhunu ön plana çıkardı. Maç sonrası her iki takım, birlik ve beraberlik mesajı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Afyonkarahisar Masterler Derneği, kamp süreci çerçevesinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde Halikarnas Masterler takımıyla oynadığı hazırlık maçında sahadan 4-4'lük eşitlikle ayrıldı.

Yalıkavak Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Afyonkarahisar Masterler Derneği Başkanı Adnan Kasabalı ve yönetim kurulu üyeleri öncülüğünde katılan mor-beyazlı ekip, üstün oyunuyla dikkat çekti. Karşılıklı gollerle renklenen mücadelede sporun dostluk ve kaynaşma ruhu ön plana çıktı.

Maç sonrası açıklama yapan Kasabalı, organizasyonun amacının spor aracılığıyla dayanışmayı ve dostluğu pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Karşılaşma sonunda her iki takım sporcuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
