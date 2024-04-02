Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi iftar yemeği düzenledi

Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi tarafından iftar yemeği gerçekleştirildi.

Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilen iftar yemeğine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Afyonkarahisar TAYŞ Başkanı Nadir Güzbey, Türkiye Antrenörleri Şube Başkanı Mustafa Keser, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Afyonkarahisar Başkanı Orhan Küçüksarnıcı ile çok sayıda hakem ve gözlemci katıldı. Yemekte konuşan İbanoğlu, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yemek sonrası Hakem Akademisi tarafından aylık yapılan Mart Ayı EPAK toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda ise Hakemliği bırakan Mehmet Aydın ve İsmail Güleçyüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı İbanoğlu tarafından plaket verildi. - AFYONKARAHİSAR