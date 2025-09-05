Afyonkarahisar, Dünyanın En İyi Motokros Pisti Olmayı Başardı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en iyi motokros pisti olarak gösterildiği söyledi.

Motor sporlarında heyecan Afyon'da yaşanıyor. Afyon Motofest ile Dünya Motokros Şampiyonası, 3-7 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu yıl 8. kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Vefa, "Öncellikle 6 yıl, 8. yarış oluyor. Afyonkarahisar'da olmasının büyük bir önemi var. Ülkemizin İstiklal Savaşı'nın ilk adımlarının atıldığı bu kadim topraklarda olmanın saygınlığını yaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak ilk senelerde başlattığımız, o zamanların yönetiminin desteğiyle motokros pisti hazırlandı. Çok büyük emekler harcandı. FIM tarafından dünyanın en iyi motokros pisti olarak gösteriliyor. Bu durum da bize çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Her sene katlanarak geliştirdiğimiz bu spor dalında artık Türk sporcularımız da var. İlk senelerde olamamıştı ama o rol modellik bizim sporcularımıza da yansıdı" ifadelerini kullandı.

Yarışların son etaplarına yaklaşılmasıyla birlikte sıralamanın neredeyse netleştiğini belirten Başkan Vefa, "Kişi olarak ilk katılım çok daha fazlaydı. Şu an sonuna gelmiş olunmasıyla birlikte sonuçlar neredeyse belli. Yine de zirveyi zorlayacak yarışçılar yarışı bırakmıyorlar. Bu 18. ayak, 19. ayakta buradan çıkıyorlar sonrasında Çin ve Avusturalya'da son buluyor. Biz de bunun 18. ayağındayız" diye konuştu.

"Burada 11 Türk yarışçımız var"

Gerçekleşecek organizasyonda yer alacak Türk sporcularla ilgili de bilgi veren Mehmet Sadık Vefa, "Burada 11 Türk yarışçımız var. Bu da çok memnuniyet verici. Önümüzdeki yıllarda da bunu arttırmanın peşindeyiz. Çünkü her sporcu bir diğerine rol model oluyor. İnşallah bu sayıyı daha yukarı çekebilirsek kendimizi daha başarılı sayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Vefa son olarak buradaki yarışların hem kadınlar, hem de erkeklerde düzenlendiğini söyledi. - İSTANBUL