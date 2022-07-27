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Afyonkarahisar'dan madalyalarla döndüler

Afyonkarahisar'dan madalyalarla döndüler

Afyonkarahisar'da yapılan Minikler Türkiye Judo Şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan judocular kente madalyalarla dönmeyi başardı.

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Afyonkarahisar'da yapılan Minikler Türkiye Judo Şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan judocular kente madalyalarla dönmeyi başardı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

3 gün boyunca Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Judo Şampiyonasına 64 ilden toplamda 939 sporcu katılım sağladı.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular Oğuzhan Kulaksız kategorisinde birinci olarak altın madalya, Mehmet Tuna Gez ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Fatma Akbulut ise şampiyonada beşinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kente 2 madalya ile dönen judocuları tebrik etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar Türkiye Sivas Spor Haberler

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