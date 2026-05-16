Haberler

Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları, Afyonkarahisar'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonaları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 6 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Afyonkarahisar'da, Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ilk ve BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarının idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı.

Sporcular ve ailelerine, pist ile yarışlar hakkında brifing verildi.

Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç şampiyonanın, antrenman ve sıralama turları başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si yabancı 150 sporcu katılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere, Afyonkarahisar'da üç büyük motokros şampiyonası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonalara ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Akülke, şöyle konuştu:

"Bu üç motokros şampiyonamız artık Afyonkarahisar'da geleneksel hale geldi. 6 ülkeden 150'ye yakın yerli ve yabancı sporcu, yarışlara katılıyor. Padok alanımız dolu ve sporcularımız mutlu. Onlar da dünyanın en iyi parkurlarında yarışıyor. Burada yarışmak sporcular için ayrıcalık oldu. Bütün motorsporseverleri, bu hafta sonu Afyonkarahisar'a bekliyoruz."

Kaynak: AA / Arif Yavuz
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak