Haberler

Afyonkarahisar'da Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nda Selen Tınaz Türkiye'yi Temsil Etti

Afyonkarahisar'da Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nda Selen Tınaz Türkiye'yi Temsil Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki motosiklet sporcusu Selen Tınaz, Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil etti. Geçtiğimiz yıllardaki tecrübeleriyle bu yıl performansının yükseldiğini belirten Tınaz, gelecekteki hedefinin Dünya Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışan 18 yaşındaki Selen Tınaz, " Türkiye'yi temsil etmek benim için gurur verici durum." dedi.

Motosiklet sporcusu babasına özenerek 5 yaşındayken motosiklete ilgi duymaya başlayan Tınaz, 2022 Doğu Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Afyonkarahisar Spor Motorları Merkezinde yarışan Tınaz, yarışı 21. olarak tamamladı.

Tınaz, AA muhabirine, bu sezonun kendisi için güzel geçtiğini söyledi.

Performans olarak yükseldiğini düşünen Tınaz, "Geçen 2 yıla nazaran bu yıl güzeldi. Türkiye Şampiyonası için de aynen öyle. Çok iyi yükselmeler yaşadım. İlk iki yıl acemice geçti. 3. yıl mükemmel geçti." dedi.

Yarışı 21. olarak tamamladığını dile getiren Tınaz, şunları söyledi:

"Mücadele etmek çok zor. Türkiye'yi temsil etmek benim için gurur verici. Tek kız olarak ben yarıştım bu sezon. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışmak daha çok emek vermek. Tek bir yere takılı kalmamak. Seneye Dünya Motokros Şampiyonasına katılacağım. Onun için istikrarlı bir şekilde çalışacağım."

"Babam her türlü bana destek oluyor"

Hem okul hem motor sporunun kendisi için zor olduğunu anlatan Tınaz, "İkisine vakit ayırmak zor. Babam her türlü bana destek oluyor. Hedefim ilk onun içinde bile olmak bizim için Türkiye için gurur verici bir durum. İlerleyen yıllarda Dünya Şampiyonu olmayı çok istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Spor
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı

Karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı

Z kuşağı ülkeyi yakıp yıkıyor: Gelen son görüntüler endişe verici
Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor

Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcılık soruşturmasının ardından Manifest'ten ilk açıklama

Savcılık kararının ardından Manifest sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.