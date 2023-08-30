Afyonkarahisar'da 100. Yıl Motosiklet Sürüşü Etkinliği Başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının devam ettiği Afyonkarahisar'da Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) koordinesinde 500 motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleştirilen '100. Yıl Motosiklet Sürüşü' etkinliğinin startını protokol üyeleri verdi.

Afyonkarahisar'da başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri gibi Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 motosiklet sürücüsünün katılımıyla yapılan 100. Yıl Motosiklet Sürüşü etkinliği başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte motosiklet tutkunları, Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Türk bayraklı tişörtlerle törene katılan motosiklet sporcuları daha sonra 20 kilometrelik mesafeyi aşarak Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne ulaşacak.

Etkinliği startı ise Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından verildi. Etkinlikte konuşan Vali Yiğitbaşı, etkinliğin bu yıl 6'ncısının yapıldığını kaydederek, "Afyonkarahisar'da bir yılda iki motosiklet şampiyonası yaptığımız için heyecanlı ve gururluyuz. Etkinliğe katılan sporcularımızla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından startın verilmesi ile motosikletçiler Kocatepe'ye doğru yola çıktı. - AFYONKARAHİSAR