Sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılan Sadiq'i ekranda gören Trabzonsporlular öfkeden çılgına döndü

Sakatlığı nedeniyle Afrika Kupası öncesi Nijerya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Real Sociedad forması giyen Umar Sadiq Mesbah'ın yerine Trabzonspor'dan Onuachu kafileye dahil edilmişti. Futbolcunun bu karardan 5 gün sonra kulüp formasıyla sahaya çıkması büyük tepki çekti.

ONUACHU TEPKİSİ

Trabzonspor cephesi Sadiq'in kulübünün formasını giymesinin ardından oldukça öfkelendi. Bu olay yüzünden Onuachu'dan mahrum kalan bordo-mavililerde taraftarlar sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi.

"BENİM DE KAFAM KARIŞTI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Jose Peseiro, "Benim de kafam karıştı ama ne diyebilirim. Sağlık ekibinden rapor aldım ve en az 15 gün iyileşemeyeceği söylendi. Kulüp, iyileşmesi için geri dönmesi konusunda ısrar etti. Oyuncu ve teknik ekiple bir toplantı yaptık.Ameliyata ihtiyacı olabileceği için iyileşme süreci nedeniyle geri dönmesi gerektiğini söyledi ve kamptan ayrıldı." ifadelerini kullandı.