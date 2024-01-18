Üye Girişi
Haberler

Sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılan Sadiq'i ekranda gören Trabzonsporlular öfkeden çılgına döndü

Güncelleme:
Abone Ol

Sakatlığı gerekçe gösterilerek Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosundan çıkarılan Umar Sadiq Mesbah'ın yerine Trabzonspor'dan Onuachu kafileye dahil edilmişti. Sadiq'in milli takım kadrosundan çıkarıldıktan 5 gün sonra kulübü Real Sociedad formasıyla Kral Kupası'ndaki Osasuna maçında oyuna girmesi ise büyük ses getirdi. Yaşananlar nedeniyle Onuachu'dan mahrum kalacak Trabzonspor'da taraftarlar oldukça öfkelendi.

Sakatlığı nedeniyle Afrika Kupası öncesi Nijerya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Real Sociedad forması giyen Umar Sadiq Mesbah'ın yerine Trabzonspor'dan Onuachu kafileye dahil edilmişti. Futbolcunun bu karardan 5 gün sonra kulüp formasıyla sahaya çıkması büyük tepki çekti.

ONUACHU TEPKİSİ

Trabzonspor cephesi Sadiq'in kulübünün formasını giymesinin ardından oldukça öfkelendi. Bu olay yüzünden Onuachu'dan mahrum kalan bordo-mavililerde taraftarlar sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılan Sadiq'i ekranda gören Trabzonsporlular öfkeden çılgına döndü

"BENİM DE KAFAM KARIŞTI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Jose Peseiro, "Benim de kafam karıştı ama ne diyebilirim. Sağlık ekibinden rapor aldım ve en az 15 gün iyileşemeyeceği söylendi. Kulüp, iyileşmesi için geri dönmesi konusunda ısrar etti. Oyuncu ve teknik ekiple bir toplantı yaptık.Ameliyata ihtiyacı olabileceği için iyileşme süreci nedeniyle geri dönmesi gerektiğini söyledi ve kamptan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Nijerya Spor Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title