Futbol: Afrika Uluslar Kupası
Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile Nijerya yarın üçüncülük maçında karşılaşacak. Maç, Kazablanka'daki V. Muhammed Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Kazablanka'daki 45 bin kişilik V. Muhammed Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Mısır yarı finalde Senegal'e 1-0 mağlup olurken, Galatasaraylı Victor Osimhen, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya'ya ev sahibi Fas penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlamıştı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor