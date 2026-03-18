Afrika Kupası'nda şampiyon değişti! Kupa Fas'a verilecek

Senegal ile Fas arasında 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylar maça damga vurmuş, tüm dünyada günlerce geniş yankı uyandırmıştı. Uzatmalara giden ve Senegal'in Fas'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı Afrika Kupası'nda önemli bir gelişme yaşandı.

ŞAMPİYON EL DEĞİŞTİRDİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, final maçı sonuçlarının yeniden tescillenmesine ve Senegal'in hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Bu kararın ardından şampiyonluk Fas'a geçti. Galatasaraylı futbolcu Ismael Jakobs'un formasını giydiği Senegal, kupayı Fas'a iade edecek.

FAS'IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

CAF, FAS'ın kabul edilen itiraz başvurusundaki açıklamasında, ''Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir.'' ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Final maçının 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekildi. Kaptan Sadio Mane'nin çabalarıyla yaklaşık 13 dakika sonra yeniden sahaya çıkan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın panenka penaltısını kurtarmayı başardı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaların dördüncü dakikasında inanılmaz bir gol kaydeden Senegalli futbolcu Pape Gueye, kupayı ülkesine getiren isim oldu.