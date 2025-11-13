Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, TRT Spor'a bir röportaj vererek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN

Eski başkan Ali Koç ve mevcut başkan Sadettin Saran hakkında konuşan Tedesco, 'Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız ve her konuyu paylaşabiliyoruz.' dedi.

'DERBİLERİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM'

Derbilerin normal bir maç olmadığının farkında olduğunu belirten İtalyan hoca, 'Derbilerin önemini biliyorum. Benim için normal bir maç dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, oyuncular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray maçından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız var.' ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN-CENK TOSUN

Kadro dışı olan iki milli oyuncu hakkında da konuşan Tedesco, 'İrfan Can ve Cenk'le alakalı yeni bir gelişme yok. Kulüp yeni bir şey olursa açıklar. Başkanımız bu konuda açık konuşuyor. Bu benim için gündemde olan bir konu değil.' sözlerini sarf etti.