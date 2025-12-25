Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçına çıkan son şampiyon Fildişi Sahili, Mozambik'i 49. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle 1-0 yendi.

Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, mücadelede 90 dakika görev yaparken RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai yedekler arasında yer aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Kamerun, Gabon'u 6. dakikada Karl Etta Eyong'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, 33. dakikada oyuna girdi. RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen ise Kamerun'da yedek kulübesinde bekledi.