Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

35. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Tunus'u 3-2 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı. Diğer maçta Tanzanya, Uganda ile 1-1 berabere kaldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) C Grubu'nda iki maç oynandı.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci haftasında Nijerya ile Tunus, Fes Stadı'nda karşılaştı.

Nijerya, maçın 44. dakikasında Victor Osimhen, 50. dakikasında Wilfred Ndidi ve 67. dakikasında Ademola Lookman'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Tunus'un golleri ise 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada Ali Abdi'nin attığı penaltıdan geldi.

Günün diğer maçında başkent Rabat'ın Al Medina Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uganda ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten maçta Tanzanya, 59. dakikada Simon Msuva'nın penaltıdan golüyle öne geçerken Uganda, 80. dakikada Uche Ikpeazu'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Nijerya, son 16 turuna kaldı.

Tunus, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Tanzanya 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Uganda ise son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Denizi olmayan şehrimizde üretiliyor, talep yağıyor