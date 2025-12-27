Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda iki önemli maç oynandı. Benin, Botsvana'yı 1-0 yenerken, Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nda Senegal liderliğini sürdürdü.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) D Grubu'nda iki maç oynandı.

Rabat Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Benin ile Botsvana karşılaştı.

Maçın 28. dakikasında Yohan Roche ile gol bulan Benin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İbni Batuta Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 61. dakikada Cedric Bakambu ile öne geçerken Senegal, 69. dakikada Sadio Mane ile gol buldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

D Grubu'nda Senegal, 4 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise ikinci sırada yer aldı.

Benin'in 3 puanla üçüncü basamakta bulunduğu grupta henüz puanla tanışamayan Botsvana, son sırada kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
